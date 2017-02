Tournée des Ballets de Monte-Carlo en Espagne : Madrid et San Sebastiàn – Février 2017

Du 10 au 15 février 2017, Les Ballets de Monte-Carlo était en tournée en Espagne pour présenter

« Roméo et Juliette », chorégraphie de Jean-Christophe Maillot.

Pièce emblématique du répertoire de la Compagnie, créée en 1996 et dansée plus de 300 fois à travers le monde. L’Espagne reste une destination phare en tournée, c’est la 4ème invitation au Teatros del Canal à Madrid

et la 5ème invitation au Centro Kursaal Donostia à San Sebastiàn.

Les 4 représentations données à guichets fermés à Madrid et celle de San Sebastiàn ont toutes reçu un accueil très chaleureux du public espagnol ainsi que de la critique. El Mundo : http://www.elmundo.es/ cultura/2017/02/14/ 58a349cbca4741b51f8b45de.html

ABC : http://www.abc.es/cultura/ teatros/abci-romeo-y-julieta- ejemplo-personalidad- 201702110050_noticia.html

Bachtrack : https://bachtrack.com/fr_FR/ review-ballets-monte-carlo- romeo-juliet-maillot-teatros- del-canal-madrid-february- 2017​ Les Prochaines tournées en 2017 : Italie :

Du 2 au 5 mars à Gênes – Lac

Avec l’Orchestre Teatro Carlo Felice France :

Du 17 au 18 mars à Martigues – Roméo et Juliette

Du 11 au 12 mai à l’Opéra Royal de Versailles – Cendrillon Turquie :

Du 16 au 17 mai à Istanbul – Lac Colombie :

Du 25 au 31 mai à Bogota et à Cali – Cendrillon