Thursday Live Sessions Indigo Grimaldi Forum Monaco – Theo Lawrence & The Hearts live le 30 mars 2017

Alfonso CIULLA vous présente, Theo Lawrence & The Hearts, à travers leur histoire…

« La lumière est tamisée, la chanson toujours nouvelle. Dans cette cave de la banlieue sud, au milieu des câbles, ces cinq jeunes musiciens ne comptent pas les heures. Ils inventent ce qu’ils veulent entendre, à la fois connectés au passé et branchés sur la brèche d’un futur qui s’invite, comme un lancer de dés, dans une série d’accords. Entre les magnétophones, les guitares et les canettes de soda, la magie opère : la musique se déploie et glisse sous la porte. On la connait et pourtant non : elle nous parle du futur en train de se faire. Le passé bascule dans l’avenir. Ici, tout est réel, fait maison, avec le coeur. On cuisine à partir d’une vieille recette du South-East, mais on y ajoute des ingrédients secrets, d’autres continents, d’autres temps. Quand une chanson sort du four, elle ne ressemble à aucune autre et la joie est palpable. »

Collectionneurs de disques, mais surtout enfants d’internet, archéologues des racines du blues et de la soul, ces passionnés ont passé des années à s’imprégner de tous les sons disponibles…

Theo Lawrence & The Hearts cristallise ses influences avec modernité et élégance. Le groupe produit une musique soulful et directe, alliant la sincérité émotionnelle du R’n’B, le storytelling de la Country Music, et la force primitive du Rock & Roll. Vous les avez peut-être déjà croisés sur les scènes des grands festivals français (Printemps de Bourges, Francofolies de La Rochelle, Rock-en-Seine…) ou entendu leur premier single « Heaven to Me » sur les ondes.

L’interprétation de Theo Lawrence, jeune Franco-Canadien de 21 ans, est saisissante. L’alchimie des Hearts nait de la rencontre de cette voix percutante et d’arrangements sophistiqués, portés par des musiciens terriblement efficaces.

à voir / écouter :

Venez le (re)découvrir jeudi 30 mars à l’Indigo Grimaldi Forum Monaco dans le cadre des Thursday Live Sessions

à partir de 18h30 apéromix – 20h30 live