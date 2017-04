La nouvelle BMW F850 GS est Imminent. Voici ce que nous savons à ce sujet

Des infos et des photos sur la « peut-être » remplaçante de la F800GS…. une concurrente de l’Africa Twin sûrement!

BMW dévoilera une nouvelle plate-forme parallèle double cette année. Ce sont les premiers espions coups de la nouvelle BMW F850 GS qui a frappé le marché en tant que concurrent direct Afrique Twin Honda.

L’ensemble bi-plateforme en ligne sera changé cet automne, selon nos informations. Les F700GS et F800GS que nous les connaissons disparaîtront et seront remplacés par les nouveaux modèles. Nous attendons également de voir un nouveau roadster bicylindre parallèle aussi.

Les photos ont été publiées par morebikes.co.uk.

F800GS deviendront F850GS

Mais revenons à la F800GS. Le nouveau poids moyen GS pourrait être sous la marque F850. La nouvelle génération en ligne bicylindre viendra avec plus de puissance et sera plus raffinée que le F800. Il est créé en tant que concurrent direct en Afrique Honda jumeau, ayant à peu près les mêmes chiffres de prix et de performance.

Echappement transmission

Le pot d’échappement sera déplacé vers le côté droit de la moto, alors que la chaîne de transmission finale sera à gauche. Vous pouvez voir les nouvelles F850GS ci-dessous, à côté de l’ancienne aventure F800GS.

Réservoir d’essence

Le réservoir de carburant sera portée à l’avant, et les formes de celui-ci sont inspirés par la R1200GS. Il aura probablement peu près le même volume.

GPS prêt

La nouvelle F850GS mettra en vedette la « roue-contrôleur » déjà familier avec les modèles de déplacement plus importants. Le support GPS sera monté sur le guidon.

LED phares

La nouvelle aventure moyens viendra avec un nouveau phare. Il a encore une forme asymétrique, mais il semble être une LED maintenant. En outre, les feux arrière sont différents.

nouveau tableau de bord

Le tableau de bord est nouveau – moitié analogique / numérique moitié – et il est similaire à celui déjà vu sur R1200R.

Cas de Vario

La nouvelle F850GS est équipé cas Vario qui peuvent être montés sans le berceau en aluminium traditionnel. Cependant, il sera très probablement aussi la version en aluminium sacoches.

Tubeless Michelin Anakee III Pneus

L’espion coups révèlent les pneus tubeless Michelin Anakee III, se trouve également sur la R1200GS. Vous pouvez voir les différentes jantes, semblables à celles sur R1200GS. Cependant, l’avant semble être un 21 pouces.

Ride-by-wire accélérateur

La nouvelle F850GS semble également en vedette tour par câble d’accélérateur, régulateur de vitesse, et les différents modes de conduite.