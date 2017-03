Spectacle de danse au profit du Secours Catholique / Palais de l’Europe – Vendredi 10 mars à 20h

C’est un merveilleux rendez-vous artistique caritatif qui attend le public vendredi 10 mars au palais de l’Europe. En effet, la Cie Pincopallino et les associations Synthèses et Il Cigno Nero se produiront sur les planches du théâtre Francis-Palmero pour une belle et noble cause : celle du Secours catholique Caritas France des Alpes-Maritimes. Présente depuis 1947 dans le département, cette délégation compte actuellement près de sept-cents bénévoles qui agissent au sein de quarante-six équipes locales. Volontaires qui aident et accompagnent plus de huit-mille personnes et familles défavorisées.

Créé en 1946 par l’abbé Jean Rodhain, ce service de l’Église catholique est une association reconnue d’utilité publique (1962), déclarée grande cause nationale (1988) et dont les principales ressources proviennent de legs et de dons. Le Secours catholique n’étant que faiblement subventionné.

Au programme de cette soirée caritative, trois créations chorégraphiques signées Sandra Delrieu (Sur le banc), Magali Polizzi (Sur ce banc) et Alexandra Maccario (Autour du banc). Trois pièces qui s’articuleront autour d’une même thématique qui sera déclinée de plusieurs façons selon la vision de chacune de ces trois chorégraphes mentonnaises et italiennes.

Un bel événement culturel qui devrait ravir amateurs et passionnés de danse classique, moderne et contemporaine, et dont les bénéfices seront entièrement reversés à la structure départementale.

Tarif : 10€

Enfant – de 10 ans 5€

Vente sur place le soir à partir de 19h15 ou réservation au 06 72 49 23 01

Vous êtes attendus en nombre pour passer une belle soirée et venir en aide au plus démunis