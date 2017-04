Soirée caritative au Palais de l’Europe au profit de l’association Rêves – Dimanche 30 avril

l’Association Alpha Stella va présenter un spectacle Musique et Danse au profit de l’Association « Rêves « , le dimanche 30 avril au Palais de l’Europe, théâtre Francis Palmero.

« Rêves » est une association caritative qui vient en aide aux enfants malades dont le pronostic de vie est parfois réservé.

Sachant que le rêve le plus souvent demandé par les petits est un voyage à Euro Disney et que celui-ci coûte environ 1500€, les organisateurs comptent sur votre présence pour soutenir leur action. Vous participerez ainsi à leur offrir un moment de bonheur et assisterez à un joli spectacle, haut en couleurs et plein de charme.

Au programme :

1ère partie : la Compagnie de danse Pincopallino interprétera « Sur le banc » sur une chorégraphie de Sandra Delrieu

2ème partie « Les violons Tziganes » vous entraineront vers de nouveaux horizons, une nouvelle histoire musicale racontée par de jeunes artistes engagés, exaltés, créatifs et sans cesse en quête de nouvelles sonorités.

Violons, violons alto, violoncelles, contrebasses, flûte, chant, piano et guitare, composent cet ensemble**

Tarif : 12€

Gratuit pour les enfants de – de 10 ans

Vente sur place le Dimanche à partir de 15h

Contact et réservations au 06 72 49 23 01

** L’Ensemble de violons Tziganes » a été créé en 1989 avec l’assentiment de Philippe Bender, alors Directeur du Conservatoire de Cannes et Chef permanent de l’Orchestre P.A.C.A.