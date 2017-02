Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, le groupe français le plus énergique et le plus déjanté qui soit annonce son grand retour.

Une nouvelle tournée, baptisée « The Monkadelic Tour », avec 25 dates programmées en France, de janvier à avril 2018. Et deux dates du côté de chez nous: le Dôme de Marseille le 9 février et le Palais Nikiaia à Nice le 10 février. Les places pour cette nouvelle tournée, lors de laquelle Shaka Ponk défendra notamment les titres de son prochain album, annoncé pour le courant de l’automne prochain, seront en vente dès le jeudi 23 février à 10 heures.