Saint-Valentin : 4 idées d’objets connectés pour Madame

Voici une sélection de produits high-tech dans l’ère du temps, connectés et originaux, à offrir à sa bien-aimée pour la Saint-Valentin.

Une boîte à amour

Création française à la fois moderne et originale, la LoveBox se présente comme une « petite boîte à amour » connectée en véritable bois du Jura. Elle permet d’envoyer et de recevoir à n’importe quel moment des mots tendres envoyés par sa moitié. A chaque fois qu’un message arrive, le coeur en façade se met à tourner pour l’être aimé jusqu’à ce qu’il soit finalement lu.

La LoveBox est vendue 95 euros.

Un traqueur d’activité

Le Fitbit Flex 2 est un bracelet connecté discret, le plus fin jamais créé par la marque américaine, qui a également la particularité de pouvoir se transformer en un élégant bijou grâce à un accessoire dédié. Il s’avère parfaitement résistant à l’eau et peut donc être porté à la piscine. Il surveille l’activité physique, mais aussi la qualité du sommeil de son utilisateur.

Le Fitbit Flex 2 est disponible pour 99,95 euros. Il est possible de le transformer en un élégant bracelet couleur or grâce à un accessoire, vendu au même prix, pouvant accueillir le module principal du traqueur d’activité.

Un potager

Smart Lilo est un potager connecté à une application dédiée qui permet de gérer à distance la luminosité nécessaire à tout moment pour faire germer les plantes. Il permet de recueillir directement chez soi et à longueur d’année différentes herbes aromatiques (basilic, persil, menthe, coriandre…). L’ensemble peut accueillir trois capsules censées assurer une cueillette de trois à quatre mois, son autonomie en eau pouvant aller jusqu’à un mois.

Le potager Smart Lilo est vendu 99,90 euros. Il faut compter 5,90 euros pour chaque capsule à renouveler.

Un bijou

Goji (« joie » en espéranto) est un bijou connecté en cuir conçu pour faciliter le quotidien de son utilisatrice. Il sert à prévenir de nouvelles notifications sur son smartphone et vibre discrètement pour informer de l’arrivée d’un nouvel appel ou de la proximité d’un rendez-vous. Cet élégant bijou, livré avec un bracelet en cuir d’agneau, est conçu avec des matières nobles (corne de buffle, ébène sculpté, noix de coco polie, verre taillé ou os de chameau sculpté selon les versions).

Goji est commercialisé à 249 euros.