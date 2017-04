Roquebrune-Cap-Martin : une villa à vendre pour… 90 millions d’euros

C’est un prix record, même pour l’immobilier de luxe habitué aux folies des grandeurs. Une villa de Roquebrune-Cap-Martin est mise en vente pour 90 millions d’euros. Pour ce prix là, vous aurez une surface de 850 m2 avec vue mer. Le haut-de-gamme ne connaît pas la crise.

L’instabilité politique ou économique peut faire chuter l’immobilier. Elle peut aussi le renforcer, car le bâti est une valeur refuge pour ceux qui ont beaucoup d’argent. Avec le Brexit, le marché français des demeures haut-de-gamme se prépare à des jours heureux, les fortunes étant enclines à investir dans l’Hexagone.

Ajoutez à cela que les superriches sont de plus en plus nombreux, et l’équation ne peut être que favorable au marché de la Côte d’Azur.

Pour la 7ème année de suite, Naef Prestige/Knight Frank a présenté une étude «The Wealth Report» (le rapport sur la richesse) qui annonce une augmentation de 6,3% des ultra-riches en 2016.

LA VILLA DES VILLAS

L’agence spécialisée Coldwell Banker ne devrait donc pas avoir trop de mal à trouver un acquéreur pour cette villa au prix pharaonique de Roquebrune-Cap-Martin. Cette demeure historique et gigantesque est mise en vente pour 90 millions d’euros.

« Ce n’est pas qu’une vue mer et un emplacement exceptionnel que l’on achète, c’est aussi une partie de

l’histoire de la French Riviera » précise l’agence.

Visite guidée dans ce reportage de Bernard Peyrano et Jean-Marc Sara.

Par Laurence Collet france3-regions.