Portrait de George Michael: Il avait débuté en 1981 avec Wham! et vendu plus de 100 millions de disques dans sa carrière

Né le 25 juin 1963 à Londres, le Britannique George Michael avait débuté sa carrière en 1981 avec le groupe Wham! au côté de son camarade de lycée Andrew Ridgeley, avec qui il devint la coqueluche des adolescents.

Apparence soignée, bronzage permanent, chevelures bouffantes à mèches et image hédoniste, Wham! a capturé l’esprit de l’époque, devenant rapidement un des plus grands groupes britanniques, avec des tubes comme « Club Tropicana » et « Wake Me Up Before You Go-Go ».

Le succès devint planétaire et en 1985, Wham! fut le premier groupe occidental à se produire en Chine. Après quatre singles classés numéro un en Grande-Bretagne, Wham! implosa en 1986 et George Michael se lança en solo, ciblant une audience plus adulte.

Il a vendu en tout plus de 100 millions de disques dans le monde, dont 20 millions de son premier album solo Faith (1987), et a occupé plusieurs fois la tête des hit-parades.

Son dernier album solo, Symphonica, sorti en 2014, a été disque d’or au Royaume-Uni.

Après des années de spéculations sur sa sexualité, George Michael avait révélé publiquement son homosexualité en 1998 après avoir été arrêté pour attentat à la pudeur dans des toilettes publiques à Los Angeles (États-Unis).

Il expliquera plus tard ne pas avoir voulu en parler tant que sa mère vivait.

« Les gens veulent me voir comme un personnage tragique, avec ces relations sexuelles dans les toilettes publiques et la prise de drogues », mais « je ne vois même plus ça comme des faiblesses. C’est simplement ce que je suis », déclarait-il au quotidien britannique Guardian en 2009.