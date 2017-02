Péages, gaz, rémunération, impôts… Ce qui a changé ce 1er février

HAUSSE DES PRIX DES PÉAGES

Les tarifs des péages augmentent en moyenne de 0,80% en France au 1er février. Aux augmentations annuelles prévues dans les contrats entre l’Etat et les sociétés, cette augmentation en 2017 est justifiée par le rattrapage du gel des tarifs en 2015 et par un plan d’investissement autoroutier de plus de 800 millions d’euros sur le réseau français.Onze chantiers sont prévus en région Paca, qui n’échappe pas à l’augmentation des tarifs – de 10 à 30 centimes – sur les autoroutes A57, A50 et A52, et A8.

BAISSE DES PRIX DU GAZ

Après trois mois consécutifs de hausse, les tarifs d’Engie chutent de 0,56%. La baisse sera de 0,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour chauffer l’eau, de 0,2% pour ceux qui s’en servent pour cuisiner, et en moyenne de 0,4% pour ceux qui s’en servent pour les deux.

CHANGER DE BANQUE PLUS FACILEMENT

L’entrée en vigueur d’une mesure de la loi Macron, le 6 février, permettra aux clients de changer d’établissement bancaire plus facilement en s’épargnant certaines démarches.

Votre nouvelle banque pourra prévenir à votre place les émetteurs de virements et de prélèvements du changement de vos coordonnées bancaires.

UNE AUGMENTATION POUR LES FONCTIONNAIRES

Avec l’entrée en vigueur du décret paru au Journal Officiel le 26 mai 2016, le point d’indice des fonctionnaires se voit revalorisé de 0,6%.

CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL

Les bailleurs de locations meublées avaient jusqu’à ce mercredi pour changer de régime fiscal, une démarche qui leur permet de réaliser des économies d’impôts.

PREMIER TIERS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU À RÉGLER

Le règlement de ce premier acompte prévisionnel de l’impôt sur le revenu doit intervenir avant mi-février, pour ceux qui n’ont pas choisi la mensualisation.

Nice-Matin.