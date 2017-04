NOUVELLE EPREUVE POUR L’EDITION 2017 de L’ULTRA-TRAIL® CÔTE D’AZUR MERCANTOUR

NOUVELLE EPREUVE POUR 12 KILOMETRES DE LA VESUBIENNE

3e édition de l’Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour : 25, 26 et 27 août 2017

Fort du succès rencontré lors de ses deux dernières éditions, le territoire des Alpes-Maritimes deviendra à nouveau du 25 au 27 août prochains, le terrain de jeu de l’Ultra-Trail® Côte d’Azur Mercantour.

Un événement unique au parcours exceptionnel entre mer et montagnes, jonché de paysages à couper le souffle. 145 km à parcourir de Nice à Saint-Martin-Vésubie pour 10 000 m de dénivelé positif et 9000 m à dévaler.

A noter pour les inscrits de l’édition 2017 : L’inscription pour l’Ultra-Trail®

Côte d’Azur Mercantour permettra de remporter 6 points de qualification pour les courses de l’UTMB 2018.

Les Trails de la Vésubie : de nouvelles distances accessibles pour tous : 26 et 27 août 2017

Pas assez entraîné pour courir le 145 km ? Inscrivez-vous sur l’une des 4 distances proposées dans le cadre des Trails de la Vésubie :

70 km, 45 km, 25 km et 12 km la Vésubienne, l’épreuve où les femmes sont à l’honneur.

Le 12 km la Vésubienne : votre épreuve pensée pour les femmes : 26 août 2017

Mesdames les aventurières, lancez-vous un nouveau défi et venez vous surpasser en participant au 12 km la Vésubienne. Rendez-vous à Saint-Martin-Vésubie le 26 août prochain à 10h00 ! Depuis Saint-Martin-Vésubie, vous rejoignez un sentier forestier court, 3km, mais raide, qui vous amènera directement sur les pistes de skis de la station de la Colmiane ! Pas le temps de chausser les skis, vous continuez votre ascension, plus douce cette fois, vers le col de Colmiane, point culminant de votre course à 1641m. Vous êtes à mi parcours, le reste du tracé est une descente progressive vers Saint-Martin-Vésubie, avec en point d’orgue un passage sur la crête de Spivol, vous offrant une vue imprenable sur le village et la chaîne du Mercantour qui le domine. Ce parcours avec 800 m de dénivelé

+/- vous donnera un avant goût des paysages du Mercantour ! Le temps limite de course est 3h00 !

Messieurs, rassurez-vous ! S’il y a des amateurs pour cette distance, vous pourrez vous aussi y participer avec un départ différé !

A noter qu’il vous est possible d’effectuer cette distance en marche nordique et randonnée de manière non chronométrée (certificat médical non obligatoire). Le départ sera donné à la même heure que la Vésubienne soit 10h00.

Informations et inscriptions pour toutes les distances sur le site officiel : ULTRATRAIL06.COM

Pour toutes demandes d’informations, merci de prendre contact avec : Azur Sport Organisation.

Email : communication@azur-sport.org

Département des Alpes-Maritimes :

Julie MOZIYAN

Tél. : 04.97.18.62.06

Email : jmoziyan@departement06.fr