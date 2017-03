Moto Expo : un salon deux-roues à Nice Les 25 et 26 mars au stade Allianz Riviera de Nice (06)

Nouveautés moto et scooter, essais, ride Harley-Davidson, ateliers sécurité…

Ce week-end, c’est la Côte d’Azur qui vibrera au rythme des deux-roues avec le salon Moto Expo qui s’installera dans l’Allianz Riviera de Nice. L’événement affiche une certaine particularité puisque c’est la première fois que le Conseil National des Professionnels de l’Automobile (CNPA) organise un salon moto en France.

Pendant ces deux jours, le stade niçois accueillera une trentaine de constructeurs sur plus de 6.500 m² d’exposition. En plus des motos, scooters et trois-roues, le rendez-vous accueillera également quelques vélos et véhicules électriques.

Parmi les grosses nouveautés motos présentées à Nice, on pourra retrouver les dernières Triumph Street Triple, la Street Scrambler ainsi que la Bonneville Bobber, les Suzuki GSX-R1000R et GSX-S 750, les Ducati SuperSport et Scrambler Desert Sled et bien d’autres.

Plusieurs animations seront proposées tout au long du week-end, notamment en matière de prévention. La Gendarmerie Nationale et des formateurs de motos écoles proposeront des tests d’aptitudes et dispenseront des conseils. On retrouvera également des simulateurs de conduite et des motos à l’essai sur deux centres.

Enfin, l’Azur Chapter proposera un ride le samedi après-midi pour rallier la concession HD Factory de Cagnes-sur-Mer à l’Allianz Riviera.

Laurent Lachkar, Président des deux-roues CNPA Alpes-Maritimes :

C’est la vocation d’un syndicat professionnel que de mettre en avant les métiers de la branche d’activité qu’il fédère. Pour ces deux journées exceptionnelles, qui se veulent un événement familial, nous avons fait appel aux professionnels des deux roues : la carrosserie, la sellerie, mais aussi tous les métiers liés à la prévention et l’assurance : moto écoles, assureurs et organismes de financement…Dans notre département où les conditions de trafic sont très difficiles, la moto constitue une mode alternatif doux de transport, qui permet d’alléger les flux. Bien évidemment, ces déplacements doivent être faits en toute sécurité et c’est pour cette raison que le Salon Moto Expo a inscrit comme fil conducteur de ses animations la prévention et la sécurité. Nous espérons que les visiteurs amateurs et conducteurs de deux-roues viendront en nombre à ce premier rendez-vous organisé par les professionnels.

Informations pratiques

Les 25 et 26 mars à l’Allianz Riviera

Ouverture de 10h00 à 19h00

Prévente : 4 euros

Entrée : 5 euros sur place

Parking gratuit et restauration possible

Plus d’infos sur le salon Moto Expo