Monaco Monte-Carlo programmes et manifestations 2017

De nombreux spectacles vont jalonner ce mois d’avril avec plusieurs pièces de théâtre, des concerts modernes ou classiques, de l’opéra et du cinéma. Il y aura bien sûr comme tous les mois beaucoup de sport.

Le Théâtre des Muses propose aux plus petits « Soupes de couleurs », « Qu’ours poursuite » ou « Bulle ou la voix de l’océan ». Et aux plus grands

« Discours de la servitude volontaire » d’Etienne de La Boétie et « Résister, c’est exister » de Alain Guyard.

Le Studio de Monaco rendra hommage à l’écrivain irlandais Oscar Wilde dans une de ses comédies, « L’importance d’être Constant ».

L’Opéra de Monte-Carlo vous présentera « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi. Tout d’abord lors d’une Journée Portes au public pour assister aux répétitions, puis lors de quatre représentations.

L’espace Léo Ferré résonnera au son des voix de Faada Freddy, Slimane et Claudio Capéo.

Et si les rois mages s’étaient trompés d’étable! C’est ce que vous découvrirez au Théâtre des Variétés dans le film culte des Monty Python » la vie de Brian » proposé par les Archives Audiovisuelles de Monaco.

En sport, outre les deux rendez-vous de football avec la réception de Dijon et Toulouse, les trois rendez-vous de basket avec Lyon Villeurbanne, Orléans et Limoges, nous avons retenu la 25e Grande Nuit du Tennis à la salle des Etoiles.

Expositions (du 24 février 2017 au 30 avril 2017) Du vendredi 24 février au dimanche 30 avril, Nouveau Musée National – Villa Sauber : Exposition sur le thème « Poïpoï, Une Collection Privée à Monaco » – Collection F. et J. Merino

Expositions (du 01 mars 2017 au 07 avril 2017) Du mercredi 1er mars au vendredi 7 avril, Carrefour Monaco : Exposition de photos du Ballet Royal du Cambodge par Alain Hanel

Concerts (du 17 mars 2017 au 08 avril 2017) Du vendredi 17 mars au samedi 8 avril, Principauté de Monaco : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo

Expositions (du 17 mars 2017 au 11 juin 2017) Du vendredi 17 mars au dimanche 11 juin, Nouveau Musée National – Villa Paloma : Exposition sur le thème « Hercule Florence. Le Nouveau Robinson »

Expositions (du 18 mars 2017 au 08 avril 2017) Du samedi 18 mars au samedi 8 avril, de 14h à 20h (fermé le lundi) Auditorium Rainier III : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Portrait Berlioz I – exposition des instruments à vent. Inauguration le vendredi 17 mars, à 18h

Expositions (du 18 mars 2017 au 14 juin 2017) Du samedi 18 mars au mercredi 14 juin, de 14h à 18h30 Galerie 11 Columbia : Exposition collective de designers italiens sur le thème « Design Dialogues »

Expositions (du 29 mars 2017 au 05 mai 2017) Du mercredi 29 mars au vendredi 5 mai, (du lundi au vendredi) de 15h à 19h, Galerie L’Entrepôt : Exposition « And Now for Something Completely different » conçue par Gino Gianuizzi avec Calori & Maillard, Gianluca Codeghini, Andrea Crociani, Cuoghi Corsello, Maurizio Mercuri, Giancarlo Norese

Théâtre (du 30 mars 2017 au 02 avril 2017) Jeudi 30 mars, à 20h30, samedi 1er avril, à 18h et à 21h et dimanche 2 avril à 16h30, Théâtre des Muses : « Saxophonissimo II » de Gilles Galliot avec Samuel Maingaud, saxophone alto et soprano, Michel Oberli, saxophone ténor, Guy Rebreyend, saxophone soprano et alto, Frédéric Saumagne, Saxophone baryton

Animations (du 31 mars 2017 au 01 avril 2017) Vendredi 31 mars, à partir de 10h et samedi 1er avril, de 10h à 17h Espace Fontvieille : Kermesse de l’Œuvre de Soeur Marie

Animations (du 31 mars 2017 au 29 avril 2017) Du vendredi 31 mars au samedi 29 avril, Boutique Narmino Sorasio : Exposition d’ɶuvres d’art de Bernard Conforti

Concerts (le 01 avril 2017) Samedi 1er avril, à 20h30 Espace Léo Ferré : Concert par Faada Freddy

Concerts (le 01 avril 2017) Samedi 1er avril, de 10h à 13h Académie Rainier III : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Master-classe de flûte avec Mario Caroli

Ballets (le 01 avril 2017) Samedi 1er avril, à 16h Place du Casino : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Ballet Kiesse Na Kiesse de Kinshasa – Congo (sous réserve)

Colloque (le 01 avril 2017) Samedi 1er avril, à 19h Auditorium Rainier III : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Table ronde sur le thème « L’orchestre » avec Emmanuel Hondré, directeur du département concerts et spectacles à la Philharmonie de Paris, Christian Merlin, journaliste, auteur du livre « Au coeur de l’orchestre » (Fayard 2012) et Jean-Charles Curau, directeur des Affaires Culturelles de la Principauté de Monaco, animée par David Christoffel, musicologue

Concerts (le 01 avril 2017) Samedi 1er avril, à 20h30 Auditorium Rainier III – Salle Yakov Kreizberg : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Deux orchestres pour une même soirée avec en 1ère partie : l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste et l’Orchestre Philharmonique de Monte‑Carlo dirigés par Armand Diangienda Wabasolele. Au programme : Armand Diangienda Wabasolele et Héritier Mayimbi Mbuangi et en 2ème partie dirigés par Julien Leroy. Au programme : Ludwig Van Beethoven

Sports (le 02 avril 2017) Dimanche 2 avril, Stade Louis II : Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco – Saint-Etienne

Concerts (le 02 avril 2017) Dimanche 2 avril, à 14h30 Auditorium Rainier III : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « Monaco Music Forum », musiques, danses, performances, corps et sons en mouvement, déambulation dans les différentes salles de l’Auditorium

Films (le 03 avril 2017) Lundi 3 avril, à 19h Eglise Saint Nicolas – Foyer Paroissial : Ciné-Club : projection du film « La Résurection du Christ » suivie d’un débat

Films (le 04 avril 2017) Mardi 4 avril, à 20h30 Théâtre des Variétés : Les Mardis du Cinéma – cycle Croyances et dépendances, projection du film « Ordet » de Carl Theodor Dreyer, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco

Concerts (le 05 avril 2017) Mercredi 5 avril, à 20h30 Auditorium Rainier III – Salle Yakov Kreizberg : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Concert « Jeunes talents » avec Josquin Otal, piano. Au programme : Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel et Franz Liszt

Théâtre (du 05 avril 2017 au 08 avril 2017) Mercredi 5 avril (à confirmer), samedi 8 avril, à 14h30 et 16h30 Théâtre des Muses : Spectacles pour enfants : « Qu’ours poursuite »

Ballets (du 05 avril 2017 au 08 avril 2017) Du mercredi 5 avril au samedi 8 avril, à 19h Atelier des Ballets de Monte-Carlo : Les Imprévus (2) par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Concerts (le 06 avril 2017) Jeudi 6 avril, à 20h Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier : En coproduction avec le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, récital de piano par Hélène Grimaud, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Œuvres de Berio, Takemitsu, Fauré, Ravel, Albeniz, Liszt, Janáček, Debussy, Brahms

Théâtre (du 06 avril 2017 au 07 avril 2017) Jeudi 6 avril, à 18h et 21h, vendredi 7 avril, à 20h30, Théâtre des Muses : « Discours de la servitude volontaire » de Etienne de La Boétie avec François Clavier. Supplémentaires éventuelles mercredi 5 avril, à 20h30 et samedi 8 avril, à 21h

Théâtre (du 06 avril 2017 au 07 avril 2017) Samedi 6 et vendredi 7 avril, à 20h30 Théâtre Princesse Grace : « Tout à refaire » de Philippe Lellouche avec Gérard Darmon, Philippe Lellouche et Ornella Fleury

Congrès (du 06 avril 2017 au 08 avril 2017) Du 6 au 8 avril 2017 : Congrès / Secteur médical

Conférences (le 07 avril 2017) Vendredi 7 avril, de 20h à 22h Eglise Saint Nicolas – Foyer Paroissial : Conférence sur le thème « Les mythes du déluge » par l’abbé Alain Goinot

Conférences (le 07 avril 2017) Vendredi 7 avril, à 19h Eglise Saint-Charles : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Musique de la Renaissance II – Rencontre sur le thème « Gombert, Lassus, Palestrina : les classiques de la Renaissance » par Isabelle Ragnard, musicologue, maître de conférences à Paris-Sorbonne et professeur au Centre national supérieur de musique et de danse de Paris

Concerts (le 07 avril 2017) Vendredi 7 avril, à 20h30 Eglise Saint-Charles : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Musique de la Renaissance II – Concert par le Huelgas Ensemble sous la direction de Paul Van Nevel. Au programme : Nicolas Gombert, Roland de Lassus et Giovanni Pierluigi da Palestrina

Sport (le 07 avril 2017) Vendredi 7 avril à 19h, Espace Léo Ferré :

7e Monaco Boxing Challenge (combats amateurs et pros), organisé par l’ASM Boxe.

Sports (du 07 avril 2017 au 09 avril 2017) Du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril, Baie de Monaco : Monaco Match Race & Grand Opening M32 organisé par le Yacht Club Monaco

Concerts (le 08 avril 2017) Samedi 8 avril, à 20h30 Auditorium Rainier III – Salle Yakov Kreizberg : Dans le cadre du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo et de la Série Grande Saison de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo : concert symphonique sous la direction Kazuki Yamada, avec Liza Kerob, violon. Au programme : Ouvertures d’Hector Berlioz

Sports (le 08 avril 2017) Samedi 8 avril, à 19h Stade Louis II – Salle Omnisports Gaston Médecin : Championnat PRO A de basket : Monaco – Lyon Villeurbanne

Conférences (le 08 avril 2017) Samedi 8 avril, à 19h Auditorium Rainier III – Salle Yakov Kreizberg : Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Rencontre sur le thème « Les ouvertures » par David Christoffel, musicologue et Omer Corlaix, éditeur

Sports (le 11 avril 2017) Mardi 11 avril, à 20h Stade Louis II – Salle Omnisports Gaston Médecin : Championnat PRO A de basket : Monaco – Orléans

Salons / Foires (du 11 avril 2017 au 13 avril 2017) Du mardi 11 avril au jeudi 13 avril, Grimaldi Forum Monaco : « Ever Monaco 2017 » : Forum et conférence sur les Energies Renouvelables et les Véhicules Ecologiques

Théâtre (du 12 avril 2017 au 13 avril 2017) Mercredi 12 avril et jeudi 13 avril, Théâtre des Variétés : Spectacle « L’importance d’être Constant » de Oscar Wilde par le Studio de Monaco

Salons / Foires (du 13 avril 2017 au 15 avril 2017) Du jeudi 13 avril au samedi 15 avril, Grimaldi Forum Monaco : IMAGINA Dental 2017, 6e Congrès Dentaire des Technologies Digitales et Esthétiques

Théâtre (le 14 avril 2017) Vendredi 14 avril, à 20h30 Grimaldi Forum Monaco : « Momo » de Sébastien Thiery avec Muriel Robin, François Berléand, Sébastien Thiéry et Ninie Lavallée

Animations (le 14 avril 2017) Vendredi 14 avril, à 20h30 Espace Léo Ferré : Concert par Slimane

Sports (le 15 avril 2017) Samedi 15 avril, Stade Louis II : Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco – Dijon

Opéra / Lyrique (le 15 avril 2017) Samedi 15 avril, de 14h30 à 17h30 Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier : Journée Portes Ouvertes au public : répétition scène-orchestre de « Il Trovatore » de Giuseppe Verdi, organisée par l’Opéra de Monte-Carlo

Sports (du 15 avril 2017 au 23 avril 2017) Du samedi 15 avril au dimanche 23 avril, Monte-Carlo Country Club : Tennis : Monte-Carlo Rolex Masters

Culte (le 17 avril 2017) Lundi 17 avril à18h30, Eglise St Nicolas :

Prière œcuménique solennelle à l’occasion de la Fête de Pâques commune.