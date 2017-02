L’air perturbé se rapproche de notre région : Le matin quelques éclaircies en PACA et l’après-midi le ciel devient nuageux à couvert avec du vent à plus de 100 km/h sur le littoral varois et des Bouches-du-Rhône.

Les températures restent douces. De -2 C° pour la minimale à Briançon à 12 C° pour Toulon et Arles le matin elles monteront à 2 C° pour Briançon l’après-midi et à 18 pour Marseille, 15 C° pour Menton. Un peu de pluie et de la neige sont attendus sur le relief azuréen.