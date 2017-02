Passages nuageux parfois denses le matin, ciel couvert l’après-midi. Pas de précipitations. Vent assez fort. La fiabilité de la situation est limitée. Cette nuit ciel très nuageux à couvert. Possibilité de quelques gouttes. Vent assez fort.

Les températures restent douces. De -2 C° pour la minimale à Briançon à 12 C° pour Toulon et Arles le matin elles monteront à 2 C° pour Briançon l’après-midi et à 18 pour Menton et Monaco Un peu de pluie et de la neige sont attendus sur le relief azuréen.