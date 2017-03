Météo côte d’azur Samedi 25 mars Saint(e) Annonciation

Cet après-midi :Un temps doux mais venteux au Nord, passages pluvieux au Sud.

Venant de Méditerranée et du Roussillon, des pluies orageuses temporairement soutenues balaient la vallée du Rhône, les Alpes du sud, la Côte d’Azur et la Corse cet après-midi, puis se décalent sur le massif alpin soirée. La limite pluie-neige se situe vers 1200 à 1500 m, puis 1000 m la nuit prochaine, et le vent de sud souffle assez fort. A l’arrière, des éclaircies reviennent autour du golfe du Lion, avec un vent de sud-est plus modéré. En revanche le ciel reste bouché autour des Cévennes avec quelques précipitaitons.

Des pluies faibles circulent également au sud de la Garonne, elles se limitent progressivement au sud de l’Aquitaine. Ailleurs au sud de la Loire et sur l’Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel est généralement très nuageux, avec quelques ondées éparses.

Une petite moitié nord du pays bénéficie d’un temps nettement plus ensoleillé mais le vent de nord-est souffle à 60/70 km/h, voire 80/90 sur les bord de Manche.

Les températures maximales varient entre 13 et 18 degrés en général.