Météo côte d’azur de ce Vendredi 24 mars Saint(e) Catherine

Aujourd’hui:Temps pluvieux autour de la Méditerranée.

Des pluies continues tombent du Languedoc à la Provence en matinée. Elles gagnent le Roussillon vers la mi-journée en étant soutenues et s’accompagnent d’orages dans l’après-midi sur le pourtour du golfe du Lion. En soirée, le temps est plus sec de la côte d’Azur à la Provence. Les précipitations concernent le Languedoc Roussillon et se décalent sur le Sud-Ouest. Sur les Pyrénées, il neige vers 900/1000 m sur l’ouest de la chaîne et 1500 m à l’est. Le vent d’est est soutenu en journée sur le littoral du Sud-Est. Il se renforce en soirée avec des rafales entre 70 et 80 km/h, voire 90 km/h.

Du massif Central à la Normandie, le temps reste faiblement pluvieux en journée. La limite pluie neige est aux alentours de 1700m.

Sur la façade ouest, le ciel est variable en début de journée. Quelques bancs de brouillard sont présents au lever du jour sur le Nord-Ouest. Les nuages envahissent le ciel au fil des heures et donnent quelques pluies dans l’après-midi.

Du nord des Alpes à la frontière belge la journée s’annonce calme avec de belles éclaircies.

Les minimales sont un peu plus fraîches. On attend entre 1 et 3 degrés dans les terres du Sud-Ouest au Nord-Ouest et sur le Centre, avec de petites gelées localement. Ailleurs elles sont comprises entre 4 et 8 degrés, voire 8 à 14 degrés en Méditerranée. Les maximales s’échelonnent entre 11 et 17 degrés en général, 18 à 21 degrés en Corse.