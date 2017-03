Météo côte d’azur de ce Vendredi 17 mars Saint(e) Patrice

Avec un anticyclone affaibli, le temps restera malgré tout printanier avec un grand soleil et un vent d’Ouest qui soufflera modérémen sur le Var.

L’anticyclone a perdu de sa vigueur et a un petit peu faibli par l’Est. En début de journée, c’est le long du Rhône jusqu’à la Camargue que de la grisaille s’est formée mais elle se dissipera et le soleil, comme sur le reste de la région deviendra bien vaillant, accompagné sur le Var par un vent d’Ouest, plus sensible en bord de mer.

Cet après-midi, le temps restera printanier avec un grand soleil et toujours du vent sur le Var qui soufflera modérément.

Mais cet après-midi, très douces, 5 à 7° au-dessus des normales dans l’intérieur, elles atteindront le plus souvent les 20 à 23°.

En bord de mer, elles resteront comprises entre 16 et 20°.