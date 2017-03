Météo côte d’azur de ce Vendredi 10 Mars Saint(e) Vivien

Un grand soleil va briller sur la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Attention au vent !

Le matin, on garde un contexte de hautes pressions : soleil et mistral. Le vent de nord se concentre maintenant sur la vallée du Rhône et se fait plus véloce.

Les températures du petit jour sont encore plus douces que celles de ce matin.

Les minimales iront de -1° pour Barcelonnette à 10° pour Nice, Toulon et Marseille.

Pour l’après-midi, on garde un grand soleil sur toute la région PACA. On retrouve de fortes rafales de vent de nord le long du Rhône.

Le thermomètre dépasse 20 degrés à peu près partout.

Les maximales iront de 16°pour Briançon à 23° Draguignan.