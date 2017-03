Météo côte d’azur de ce Lundi 20 mars Saint(e) Printemps

Cet après-midi : Ciel nuageux dans l’ensemble.

Le ciel restent bien couvert sur la moitié nord du pays ainsi que sur l’Aquitaine, le massif Central et Midi-Pyrénées avec toutefois quelques timides éclaircies de l’Alsace au massif Central et sur les Pyrénées. Il pleut faiblement sur la Bretagne et le Cotentin et quelques gouttes sont possibles près des frontières du nord et sur le Poitou-Charentes. Le vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche se maintient atteignant 50 à 70 km/h en rafales.

En soirée, les pluies faibles atteignent les Pays de la Loire, la Normandie et le Pas de Calais. Sur le Sud-Est, des Alpes au Languedoc-Roussillon, c’est le soleil qui domine parfois contrarié par quelques passagers nuageux. Côté Méditerranée, les nuages gagnent l’intérieur du Var et des Alpes Maritimes tandis que l’Ile de Beauté reste sous un ciel bien gris parfois porteur d’une averse. Cela se couvre aussi sur l’est du massif Central.

Les températures maximales sont comprises entre 11 et 15 degrés des côtes de la Manche à la Lorraine, et le Poitou-Charentes, entre 15 et 19 degrés ailleurs et jusqu’à 20 à 22 degrés en basse vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.