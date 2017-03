Météo côte d’azur de ce Lundi 13 mars Saint(e) Rodrigue

Larges éclaircies le matin et passages nuageux alternent sur la région et l’après-midi, l’astre solaire reprend le dessus. Les températures restent légèrement supérieures aux normales de saison.

Les pressions sont remontées et favorisent l’assèchement global de la masse d’air.

Ce matin, larges éclaircies et passages nuageux, plus nombreux sur l’ouest Provence et le littoral est Corse, alternent.

Mais cet après-midi, les conditions deviendront clairement anticycloniques et cela permettra au soleil de franchement reprendre le dessus.

Quant au vent, d’est à nord-est, on le trouvera parfois modéré sur la Côte d’Azur et le long de la façade occidentale Corse.

Les températures

Les températures ce matin sont légèrement supérieur aux normales saisonnières. Elles évoluent entre -4 et 4° sur les Alpes et entre 5 et 9 C° de la Provence intérieur au bord de mer.

L’après-midi, en hausse, elles atteindront 15° à Briançon, 16 à Barcelonnette, 17° à Embrun, Grasse, Nice et Bastia.

De Gap à Toulon en passant par Saint-Raphaël et Ajaccio elles atteindront 18° et il fera entre 20 et 21° sur les départements rhodaniens.