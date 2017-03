Météo côte d’azur de ce Jeudi 23 mars Saint(e) Victorien

Dès ce matin, le ciel est couvert. D’épais nuages entraînent des averses, surtout sur l’ouest de la région, où ces pluies prendront un caractère orageux.

Au lever du jour les températures sont relativement douces. Elles iront de 3° à Briançon et atteindront 11° à Toulon.

Dans l’après-midi, les averses se généralisent sur l’ensemble de la région. Le vent continuera à souffler, en particulier sur les côtes. Sur l’Ile de beauté, en revanche, le soleil devrait faire quelques apparitions.

Ces conditions font chuter les températures. On note 15° à Digne, 16° à Arles et Nice, 17° à Marseille et Carpentras et 18° à Bastia et Ajaccio.