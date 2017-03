Météo côte d’azur de ce Jeudi 16 mars Saint(e) Bénédicte

Malgré une petite faiblesse des pressions, le temps est aujourd’hui encore anticyclonique.

Le ciel est bien dégagé avec un soleil qui domine largement et sans partage, pas même avec le vent qui, de direction variable, ne dépasse pas les 10 km/h.

Les températures sont, comme les jours précédents, encore un peu fraiches au lever du jour. Elles affichent sur les Alpes, une négative de -3° à Barcelonnette, 2° à Briançon et 4° à Gap, Carpentras, Aix-en-Provence et Draguignan.

Ailleurs, il fera entre 6 et 7° sur la Corse, entre 6 et 8° le long du Rhône et jusqu’à 10° en bord de mer, à Nice.

Cet après-midi se déroulera également sous un beau soleil, avec toujours du vent faible et des brises qui viendront ventiler le bord de mer des Bouches-du-Rhône et de l’ouest Var.

Concernant les températures, toujours 3 à 5° au-dessus des normales, les valeurs atteindront 18 à 23°.