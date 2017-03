Météo côte d’azur de ce 15 mars Saint(e) Louise

Les conditions anticycloniques sont, aujourd’hui encore, dominantes.

Aussi nous allons profiter d’un temps beau et calme.

La journée a débuté sous un soleil radieux dans un ciel bien dégagé avec, toujours, du Mistral près du Rhône.

Ce matin, les températures de saison, voire légèrement supérieures aux normales, évoluent entre -3 et 5° sur les Alpes et dans l’intérieur de la Provence.

Et entre 6 et 9° en bord de mer et le long du Rhône.

Cet après-midi, le vent faiblira, tandis que des brises légères ventileront le bord de mer où, comme partout ailleurs, le soleil restera généreux.

Au meilleur de la journée, cet après-midi, les valeurs dignes d’un mois d’avril, oscilleront entre 17 et 21°.