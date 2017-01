Samedi 28 janvier Saint(e) Thomas d’Aquin Cet après-midi : Perturbé vers le golfe du Lion.

Vigilance orange Pluie-inondation et crues en cours sur l’Hérault(34) et vigilance orange crues pour l’Aude(11).

Les pluies perdurent sur le Languedoc et le Massif-Central. Elles s’atténuent en fin d’après-midi. Sur le sud du Massif-Central, il neige au dessus de 1200 m. Le vent de nord-ouest souffle avec des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes du Roussillon.

La perturbation s’étend du Languedoc jusqu’à la Champagne-Ardenne, ne donnant dans sa partie nord que de rares pluies, avec encore par endroits des problèmes de verglas en Lorraine. A l’arrière sur une grande moitié ouest du pays, le ciel reste variable, souvent très nuageux, avec des averses éparses.

La façade est garde un temps plus calme, sous un ciel de plus en plus nuageux.

En revanche le vent d’est apporte des pluies soutenues, localement orageuses, sur l’est de la Corse, et neigeuses au dessus de 1500 m.

Les averses de neige se produisent vers 1000/1200 m sur les Pyrénées et le sud des Alpes.

Les températures maximales atteignent 5 à 7 degrés sur le quart nord-est, 6 à 9 du nord au centre du pays, 7 à 13 sur les régions de l’ouest, du sud-ouest et du sud-est, 13 à 17 degrés sur la Corse.