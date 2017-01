Mercredi 25 janvier Saint(e) Conversion de Paul Aujourd’hui: Faiblement perturbé dans le sud-est

Un temps faiblement perturbé s’installe entre la Méditerranée et l’est du Massif central.

En début de matinée, sur le sud-ouest de Rhône-Alpes, de faibles chutes de neige peuvent encore blanchir les sols jusqu’à très basse altitude, vers 300 m en général, localement en plaine, puis elles se limitent peu à peu au relief. Sur l’ouest de PACA et en basse vallée du Rhône, il pleut près du littoral, mais dans les terres, des pluies verglaçantes ou des chutes de neige sont possibles à très basse altitude, voire en plaine jusqu’en milieu de matinée.

L’après-midi, les précipitations se maintiennent entre la basse vallée du Rhône et les Cévennes et gagnent le pays catalan avec des chutes de neige sur le relief vers 300 m, de la pluie près des côtes.

Sur le reste du pays, un temps plus calme mais froid domine, sous un ciel souvent gris ou des brouillards givrants en matinée sur les deux tiers nord-est, un soleil plus généreux sur la Bretagne et au sud de la Garonne. L’après-midi, de belles éclaircies se développent sur le nord-est, alors que les nuages résistent davantage du Nord au Centre.

La nuit est glaciale sur la plupart des régions, les minimales toujours très froides, s’abaissent entre -8 et -2 degrés, localement -10 en Franche-Comté et vers le Massif central, elles vont de -3 à +2 degrés près des côtes, 2 à 7 au bord de la Méditerranée. Les maximales, en baisse par rapport à mardi, sont comprises entre 1 et 6 degrés entre Manche et Pyrénées, localement 8 en Bretagne, elles atteignent entre 6 et 13 degrés sur le pourtour méditerranéen, mais plafonnent entre -3 et +1 degrés ailleurs.