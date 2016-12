Mercredi 21 décembre Saint(e) Hiver – Prenez votre temps !

Aujourd’hui: Amélioration sur le Sud-Est mais nouvelles pluies sur le Nord-Ouest.

Après une matinée encore nuageuse avec quelques pluies, le temps s’améliore sur le Sud-Est avec le retour progressif d’éclaircies. La tramontane et les vents d’est faiblissent dans l’après-midi mais soufflent encore autour de 70km/h à 80km/h. Sur la Corse, le ciel est lumineux à l’ouest sauf à l’est où des averses affectent encore l’île jusqu’à la mi-journée.

D’autre part, une perturbation faiblement pluvieuse arrive sur la Bretagne et le Cotentin en matinée. Elle gagne les abords de Manche au fil des heures puis les Pays-de-Loire et l’Ile-de-France en fin de journée.

Ailleurs, les plaques de grisaille et les bancs de brouillards sont nombreux au petit matin. Dans l’après-midi, le ciel reste souvent gris dans l’Est et le Centre. En revanche, de belles éclaircies se développent dans le Sud-Ouest et prés des frontiéres de l’est.

Le matin, des gelées entre 0 et -4 degrés du sud-ouest au nord-est. Près de côtes, comptez 1 à 8°C, jusqu’à 9 à 12°C de la Côte-d’Azur à la Corse. L’après-midi, il est prévu 2 à 6 degrés du nord-est au centre-est du pays, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu’à 14 à 18 degrés en Provence et en Corse.