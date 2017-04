Menton / Festival Théâtre et Résistance – 26-28 et 29 avril 2017

MENTON / FESTIVAL THEÂTRE ET RESISTANCE

L’Odyssée bibliothèque municipale et Palais de l’Europe

Conférence : Albert Camus, journaliste résistant

Théâtre : « Partisans » Naissance du Conseil National de la Résistance et « Combat » 1944 – 1945 – Albert Camus et la pratique de l’idéal

Mercredi 26, vendredi 28 et samedi 29 avril 2017

Contact interview /

Gilles Courtassol (Directeur et producteur) 06 62 61 73 23

Pourquoi une conférence et deux pièces

Ce montage triparti est le résultat de la demande de différents publics.

Ces pièces ont été jouées individuellement en France et à l’étranger, ainsi qu’aux festivals d’Avignon et de Brighton.

Des universitaires, mais aussi de très jeunes spectateurs, ont attiré notre attention sur les points communs qu’elles traitaient et sur l’intérêt qu’il y aurait à les présenter en miroir.

Quand le public a du talent, il faut l’écouter. C’est ce que nous faisons grâce à l’appui de la ville de Menton aujourd’hui avec Partisans et Combat. La production

ALBERT CAMUS, JOURNALISTE RESISTANT

Conférence inaugurale par Denis Randet

Mercredi 26 avril 2017 à 15h

L’Odyssée bibliothèque municipale

Entrée libre

Conférence inaugurale, trait d’union entre les deux pièces. Voici ce que nous dit le dramaturge et conférencier Denis Randet :

« L’esprit de la Résistance, Albert Camus lui a donné une expression remarquable dans les 150 articles et éditoriaux qu’il a écrits dans le journal Combat « libre », de fin août 1944 à novembre 1945.

J’essaierai de donner une idée de la manière dont il a traité quelques thèmes, comme par exemple la nécessaire qualité de la presse, et de montrer combien sa pensée reste actuelle (j’ai poursuivi le même but d’une autre façon, en écrivant la pièce « Combat 1944-1945, Albert Camus et la pratique de l’idéal »).

Mais je parlerai aussi de Camus résistant quand, à partir de novembre 1943, il a collaboré à Combat, alors clandestin, en courant de réels dangers. C’est aussi la période des «Lettres à un ami allemand», bel exemple de son refus du simplisme et sa foi en l’humanité.

Et je remonterai un peu plus avant, jusqu’au début de 1943, pour montrer la naissance à Alger du gouvernement provisoire, grâce en partie à l’action de Jean Moulin qui non seulement a réussi à unifier les mouvements dans le cadre du Conseil National de la Résistance, mais qui a convaincu de Gaulle de se doter d’une assemblée lui donnant une légitimité politique (thème que l’on retrouve dans Partisans, l’autre pièce du Festival). Cette légitimité lui a été précieuse à la Libération, mais la période 1944-1945 est aussi celle des oppositions sur la future forme de la constitution française, sujet sur lequel Camus s’est exprimé dans ses éditoriaux.»

***

PARTISANS

NAISSANCE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE (17 mai 1943)

PRESIDE PAR JEAN MOULIN

Pièce de Régis Vlachos, mise en scène par François Boursier

Palais de l’Europe / Vendredi 28 avril 2017 à 20h30

COMBAT / 1944 – 1945

ALBERT CAMUS ET LA PRATIQUE DE L’IDEAL

Pièce de Denis Randet, mise en scène par Clémence Carayol

Palais de l’Europe / Samedi 29 avril 2017 à 20h30

Tarif : 18€ (réduit : 10€) – 2 représentations : 25€

Réservations / 04 92 10 50 16