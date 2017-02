Mathieu Faivre permet à la France de décrocher l’or dans les championnats du monde par équipe

La France est donc sacrée championne du monde par équipes en slalom parallèle, lors des championnats du monde disputés à St Moritz. Et la joie des bleus transparaît, forcément, sur la photo de famille.

Les bleus, emmenés par Alexis Pinturault, Mathieu Faivre , le champion d’Isola, Tessa Worley et Adeline Baud Mugnier ont battu la Slovaquie au temps, en finale.

Ce suucès vient à point nommé, car les Français étaient en manque de résultat.

GROSSE PRESSION POUR L’AZUREEN

En finale, la pression était sur les épaules de Mathieu Faivre, 25 ans, Niçois licencié à Isola : après le succès de Tessa Worley et les revers de Pinturault et Adeline Baud Mugnier, le Niçois se devait de l’emporter contre Matej Falat, sans contrainte chronométrique.

Et Faivre, vainqueur du slalom géant de Val d’Isère cet hiver, a amené le dernier point à la France et il a permis récupérer un titre conquis par les Bleus en 2011 à Garmisch-Partenkirchen.