Mardi 17 janvier Saint(e) Roseline Cet après-midi : La Corse reste placée en vigilance orange neige

En Corse, les averses localement orageuses se succèdent sur le nord et surtout sur l’est de l’île. Elles sont importantes et neigeuses à basse altitude dès 300/400 m. La neige peut parfois se mêler à la pluie jusqu’au littoral. Le vent de nord à nord-est souffle fort, jusqu’à 90 à 110 km/h en rafales sur le relief et les côtes exposées et peut créer des congères.

Sur le reste du pourtour méditerranéen, le soleil domine mais mistral et tramontane soufflent entre 80 et localement 100 km/h en rafales de la vallée du Rhône au Roussillon.

Ailleurs sur l’hexagone, les conditions sont plus calmes. Des grisailles traînent près des Pyrénées, sur le Massif central, des Préalpes à la Franche-Comté et au Nord-Est. Quelques flocons voltigent près des massifs.

Des poches de gris peuvent également survoler le Nord-Pas de Calais, les côtes de Manche et la pointe bretonne jusqu’à la mi-journée. Puis comme sur le reste du pays, elles évoluent vers un ciel très ensoleillé.

Le froid s’est bien engouffré sur le pays. Cet après-midi, du quart nord-est au Massif central et à Rhône-Alpes, il n’y aura pas de dégel avec 0 à -3 degrés prévus en plaine. Il fera 0 à 3 degrés en allant vers l’ouest et le sud, 4 à 6 en général sur la façade atlantique et le pourtour méditerranéen, autour de 7 sur la pointe bretonne, 8 à 10 sur la Côte d’Azur. Le vent de nord à nord-est accentue souvent la sensation de froid. Les rafales approchent 60 km/h entre le Val de Saône et le Lyonnais, 80 km/h et plus en altitude sur la plupart des massifs.