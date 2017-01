Lundi 23 janvier Saint(e) Banard Aujourd’hui lundi 23 : Vigilance Orange Pluie-Inondation sur la Corse. Soleil et froid au nord, perturbé au bord de la Méditerranée.

Aujourd’hui lundi 23 :Vigilance Orange Pluie-Inondation sur la Corse.

Soleil et froid au nord, perturbé au bord de la Méditerranée.

Les pluies régulières les plus marquées se situent dans le centre et le sud de l’île avec des cumuls sur le relief atteignant 80 à 150 mm sur le littoral oriental de la Corse,

120 à 180 mm sur sur le relief de l’est de l’île, 220 à 330 mm dans la zone, centrée sur le Monte Incudine

Aujourd’hui, le temps reste perturbé sur le sud-est du pays. Les pluies, encore soutenues sur la Corse, perdent lentement de leur intensité en fin d’après-midi mais elles restent significatives et donnent encore des cumuls importants sur l’est de l’île, s’ajoutant à ceux déjà tombés la veille.

Il neige au dessus de 1400m sur le relief de l’île.

Les pluies généralement faibles qui s’étendent de la Côte varoise au Languedoc-Roussillon s’atténuent progressivement en journée et régressent peu à peu vers le Roussillon. Il neige vers 800/1000 m sur le sud du Massif central et l’est de la chaîne pyrénéenne mais localement plus bas sur le sud-est de Midi-Pyrénées.

Les nuages, bien présents sur la moitié sud ce matin, régressent doucement vers le sud l’après-midi. Ailleurs, sur les trois quart nord du pays, le soleil perce généralement, après dissipation d’un peu de grisaille matinale et de quelques bancs de brouillards givrants. Toutefois, au nord de la Seine, il faudra compter sur le retour de nuages venant de Belgique.

Le vent d’est-nord-est reste soutenu entre Corse et continent, les rafales atteignent 70 à 90 km/h, 110 sur les caps exposés. Mistral et tramontane se renforcent dans leur domaine.

Les températures restent très froides sur un grand quart nord-est du pays avec des minimales de -4 à -10 degrés sur la moitié nord-est du pays, -1 à -5 en région parisienne, localement -12 en Lorraine, entre -3 et +2 ailleurs, 4 à 10 sur le littoral méditerranéen.

Les maximales, globalement stationnaires mais en légère hausse dans le sud-est, affichent 0 à 4 degrés dans le nord et l’est, 4 à 5 sur le bassin parisien, 6 à 10 sur la moitié ouest du pays, 8 à 12 dans le sud-est, 14 à 15 sur la Côte d’Azur et la Corse.