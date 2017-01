Lundi 02 janvier Saint(e) Basile – Prenez votre temps !

Une vigilance orange pour neige-verglas concerne 18 départements : Aisne (02), Ardennes (08), Eure (27), Marne (51), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76) et Somme.

Quelques pluies verglaçantes et de la neige vont concerner encore le nord du pays ce lundi matin.

Aujourd’hui à Menton il fera beau. Soleil le matin, ensoleillé malgré quelques nuages élevés l’après-midi. Pas de précipitations. Vent modéré. La fiabilité de la situation est limitée, parce que l’ampleur de la couverture nuageuse est difficile à évaluer. Cette nuit très nuageux. Pas de précipitations. Vent faible.

Les températures ce matin vont de 0 à -5 degrés d’ouest en est, quelques degrés au-dessus de zéro sur le littoral. Les maximales varient entre -1 et 2 degrés dans l’Est, 2 et 8 à l’Ouest, entre 6 et 11 sur le Sud-Ouest et le Languedoc, 13 à 16 degrés sur les côtes provençales et la Corse.