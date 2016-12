L’iPhone de 2017 iPhone 8 info et intox

Alors oui, l’iPhone 7 est sorti en septembre, mais chez Apple, les choses bougent vite, très vite.

L’iPhone de 2017 pourrait innover en changeant de design. Décidément, l’iPhone 8 inspire les designers. Après un concept avec écran incurvé par @AppleDesigner il y a quelques semaines, c’est au tour de Concep creator de partager sa vision du futur smartphone d’Apple. De quoi faire rêver en attendant la sortie.

iPhone 8 : pas de bouton home

Cet iPhone 8 regroupe une partie des différentes rumeurs circulant sur l’iPhone de 2017. On retrouve ainsi le retour du verre, disparu depuis l’iPhone 4, avec un dos en verre noir accompagné d’un châssis en métal. L’écran OLED recouvre toute la partie frontale et englobe le bouton Touch ID. Un appareil photo encore plus imposant est situé à l’arrière de l’appareil. Il offrirait une meilleure ouverture et permettrait de faire des photos encore plus lumineuse.

iPhone 8 : recharge sans fil

Autre grande nouveauté attendue avec l’iPhone 8 : la recharge sans fil. Le smartphone pourrait ainsi se recharger par induction sur simple pose sur une base de recharge. A noter également l’apparition d’un nouveau bouton sur la tranche de l’appareil. L’iPhone 8 devrait sortir en septembre 2017, pour les 10 ans de l’iPhone.