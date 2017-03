L’humoriste varoise Laura Calu membre du jury de Miss Cagole Côte d’Azur 2017

Son personnage en a fait rire plus d’un. Après Mélanie la Cagole a froid, vous pourrez retrouver Mélanie membre du jury d’un concours de… cagole bien sûr!Le festival se tiendra du vendredi 8 septembre au lundi 11 septembre 2017, à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.Vendredi, samedi et dimanche, la Corrençoise montera sur les planches pour faire vivre, le temps d’un sketch, son personnage fétiche. Lundi, elle revêtira sa plus belle tenue et sera membre du jury de l’élection Miss Cagole Côte d’Azur.

Si vous souhaitez participer à cette élection et peut-être devenir la reine des cagoles azuréennes, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mai 2017 sur le site des Vieilles Cagoles. Les hommes sont également les bienvenus!

Un festival de jeunes talents à ne pas manquer!