Les agrumiculteurs Mentonnais leur… amertume

« OAutour de la table de jardin, quatre agrumiculteurs du Mentonnais. Retraités mais toujours actifs, ils évoquent la difficulté à vivre décemment de leur métier.Attachés au savoir-faire qui a fait le succès du citron de Menton, ils craignent de voir leur profession disparaître avec eux., s’insurge Albert Manguine. Pour cet agriculteur gorbarin, c’en est trop.

« On a travaillé toute notre vie sans compter les heures. On a travaillé du matin au soir, on a cotisé et il ne nous reste que des miettes », reprend Sylviane Tosan.

Malgré l’alarmisme de leur discours, ils gardent le sourire. Pour ces quatre agrumiculteurs, âgés de 67 à 72 ans, tous producteurs de citrons de Menton, c’est le cœur lourd qu’ils ont décidé de sortir du silence et de témoigner de la dégradation de leurs conditions de travail.

« En termes de prix, on ne peut pas rivaliser avec les autres pays producteurs de citrons comme l’Italie ou l’Espagne. C’est de la concurrence déloyale », clame Pierre Ciabaud, cultivateur à Menton.

Pointant du doigt la politique de l’Union européenne en matière agricole, ils considèrent que le marché commun européen, qui a pour effet de réduire les barrières douanières entre les pays, a désavantagé les exploitants d’agrumes du Mentonnais.

« Les produits importés proviennent de grandes exploitations quasi industrielles où il est possible de produire à bas coût. Avec nos petites et moyennes exploitations, on ne peut pas s’aligner sur leurs prix », se désole Jean-Claude Tosan, le mari de Josiane.

UN AVENIR INCERTAIN

En plus de ces préoccupations d’ordre économique, ils craignent de voir leur métier et leur savoir-faire disparaître avec eux. « La profession va mourir. Il n’y a plus de terrain pour cultiver », s’inquiètent-ils. Chacun de leur côté, ils tentent d’assurer la relève de leur exploitation agricole. « On espère que nos petites-filles prendront le relais », soupire le couple Tosan, dépité et sans certitude.

À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, les quatre agrumiculteurs espèrent que leur cri d’alarme, terriblement amer, sera entendu par les candidats.

Nice-Matin PAR GRÉGOIRE BOSC-BIERNE