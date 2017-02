Le trafic SNCF interrompu après un accident de personne à la gare de Riquier

Un accident perturbait le trafic SNCF ce mercredi matin, après un accident de personne à la gare de Riquier à Nice. La victime était médicalisée sur place après avoir été percutée par un train de fret aux environs de 6h45.En conséquence, le trafic était interrompu dans les deux sens entre Nice et Monaco, mais les trains continuaient à rouler entre Monaco et Vintimille et Nice et Cannes.

Nice-Matin.