Le show speak, qu’est-ce que c’est ?

Une enceinte waterproof qui permet d’écouter la radio ou de répondre au téléphone à n’importe quel moment et où que l’on soit. Il suffit de la connectée en bluetooth à un appareil comme un ordinateur, smartphone ou encore une tablette.

Le Show Speak peut être utilisé sous la douche, à la plage ou même dans un parc sans se soucier des intempéries. Son PAD central permet donc de changer de musique, de régler le volume mais aussi de répondre au téléphone et ce même sous l’eau.

Le savon et l’eau ne sont donc plus des ennemis. De plus, sa ventouse adhésive permet de le fixer sur le carrelage de votre cuisine ou de votre salle de bain, où bon vous semble. Son design travaillé, sa très bonne qualité de son et sa batterie à toute épreuve font du Show Speak le must have de la saison.

Commercialisé à seulement 39,99 €, la gamme comprend 5 couleurs différentes (vert, jaune, bleu, rose, noir) et 3 couleurs de PAD (noir, gris, blanc).

Et vous, qu’attendez-vous pour vous le procurer ?