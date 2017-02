Le Grand Prix du Castellet c’est pour 2018

Un Groupement d’intérêt public dont la région Paca est l’actionnaire de référence a été constitué ce lundi au Castellet. Objectif : organiser le Grand Prix de France sur le circuit varois en 2018, après une absence de dix ans en France.

Aprsè dix ans d’absence en France, le Grand Prix de France est de nouveau sur les rails. Il sera organisé dès 2018 et pour cinq ans sur le circuit du Castellet, dans le Var.

Pour cela, un groupement d’intérêt public a été constitué et c’est la région Paca qui est l’actionnaire de référence.

500 EMPLOIS A LA CLE

Le président du conseil régional a souligné les investissements effectués par le propriétaire pour la modernisation du circuit : plus de 80 millions d’euros depuis 2002, dont 15 millions sur les cinq dernières années. Deux millions d’euros supplémentaires de travaux d’amélioration de la piste sont prévus cette année.

Christian Estrosi a indiqué que l’objectif était de créér au total 500 emplois, temporaires et permanents, grâce à l’organisation de cette course.

La billetterie a pour but d’établir 14 millions d’euros de recettes pour « garantir l’équilibre budgétaire du Grand Prix ».