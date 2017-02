Le 1er Salon de l’automobile de Monaco du 16 au 19 février 2017

L’ex-grand manitou du Mondial de l’auto. Il organise, avec son fils Nicolas, le premier Salon international de l’automobile de Monaco (Siam), du 16 au 19 février.

Il savoure son plaisir en annonçant que le constructeur monégasque Monte Carlo Automobile présentera à cette occasion, cette première mondiale : une voiture exceptionnelle à tous points de vue.

Sa ligne est splendide, elle est sportive et racée, atteint les 300 km/h, fonctionne intégralement au gaz et pourrait bien participer aux prochains 24 heures du Mans.

C’est en tout cas l’ambition de Fulvio Ballabio, l’ancien pilote reconverti en concepteur de supercars via sa société fondée en 1983 à Monaco. Et pour toucher au cœur les Monégasques, ce bolide écolo et futuriste est de couleur carbone, avec une bande rouge et blanc sur les flancs. Les couleurs de la Principauté.

Ce qui touche encore davantage Thierry Hesse, c’est que Fulvio Ballabio a préféré dévoiler sa dernière création à Monaco dans quinze jours, plutôt qu’au Salon de l’auto de Genève un mois plus tard. Une vraie fierté pour ce spécialiste de l’organisation de salons auto.