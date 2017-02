L’actualité en bref de ce Mardi 14 Février 2017

Toulouse. Suite du troisième procès de la catastrophe du complexe chimique AZF à Toulouse, dont l’explosion avait coûté la vie à 31 personnes en septembre 2001. Les débats, qui vont durer quatre mois, se tiennent devant la cour d’appel de Paris, après deux premiers procès à Toulouse en 2009 et 2012. À l’issue du second procès, le directeur du site Serge Biechlin avait été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, et 45 000 euros d’amende, et Grande Paroisse, la filiale de Totalpropriétaire du site, à 225 000 euros d’amende. Du mardi au jeudi (à affiner). Chambre 2-13 de la cour d’appel, siégeant en première chambre.

Berlin. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve se rend à Berlin pour une visite de deux jours au cours de laquelle il doit s’entretenir notamment avec la chancelière Angela Merkel et le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel.

Justice. Quatre hommes, dont un braqueur chevronné et un jeune converti, comparaissent à partir de lundi aux assises de Paris pour avoir en 2013 pris en otage la famille d’un postier pour constituer un butin destiné à des actions terroristes.

Algérie. Emmanuel Macron est en visite à Alger pour deux jours. Le candidat à la présidentielle avec son mouvement En Marche ! profitera de sa visite pour avoir une série d’entretiens avec de hauts dirigeants algériens, marquant sa volonté de bâtir une coopération autour de la Méditerranée, tout en asseyant davantage sa stature internationale.

États-Unis. Au lendemain de manifestations au Mexique contre son projet de mur à la frontière entre les deux pays, le président américain Donald Trump pourrait promulguer un nouveau décret migratoire pour remplacer celui qui avait provoqué un tollé mondial et a été suspendu par la justice.

Ski. La meilleure performance de cette première semaine lors des mondiaux de ski qui se déroulent à Saint-Moritz est à mettre au crédit d’Alexis Pinturault, 6e du Super-G et qui fait figure de favori pour le titre en combiné, face à l’Autrichien Marcel Hirscher.