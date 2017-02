L’actualité en bref de ce Lundi 27 février 2017

Confrérie. L’ordre de la franc-maçonnerie fête ses 300 ans ce lundi. François Hollande, le seul président sous la Ve république à répondre à une invitation de confrérie, se rendra au musée de la franc-maçonnerie à Paris pour y prononcer un discours. Sans qu’une couleur politique ne soit clairement affichée par la confrérie, les francs-maçons ont exclu en février Jean-François Daraud, ex-patron de l’UDI dans l’Aude, après son ralliement à Marine Le Pen.

Médias. La chaîne iTélé lance sa nouvelle formule CNews. Ce lancement est fait en toute discrétion : aucune annonce officielle de la nouvelle grille des programmes n’a été faite. Après la grève 31 jours en automne dernier, qui s’est terminée avec le départ d’une centaine de personnes, CNews n’a pas encore stabilisé ses effectifs. Mais l’arrivée de quelques nouvelles figures a été annoncée.

Procès. Le procès de Nadav Bensoussan et de 15 autres prévenus, dont une banque lettone, s’ouvre pour fraude fiscale, blanchiment de ce délit, participation à une association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et travail dissimulé. Ils sont jugés pour avoir mis en place sous l’appellation « France offshore » un vaste système de fraude fiscale et de blanchiment, au bénéfice de petits patrons comme de personnes impliquées dans diverses escroqueries.

ONU. Sur fond de négociations tendues entre le régime syrien et l’opposition, la principale session annuelle du Conseil des droits de l’homme de l’ONU va s’ouvrir ce lundi, avec les discours du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, du président palestinien Mahmoud Abbas et de multiples chefs de diplomatie et ministres.

Brexit. Les débats à la chambre des Lords au sujet du projet de loi sur le déclenchement du Brexit reprennent. Par ailleurs, l’ancien Premier ministre britannique John Major prononcera un discours sur le Royaume-Uni et l’UE à Londres.

Télécoms. L’industrie des télécoms se réunit au Mobile World Congress de Barcelone du 27 février au 2 mars, à la recherche de la « nouvelle vague » dans toutes les utilisations annexes des téléphones.

Oscars. Le tout Hollywood se réunit au théâtre Dolby de Los Angeles pour la 89e cérémonie des Oscars, récompenses annuelles des meilleurs acteurs, scénaristes et réalisateurs de cinéma. En marge de cette prestigieuse remise des prix, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, nommé pour son film Le Client, a boycotté la cérémonie.