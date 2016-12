L’actualité en bref de ce Jeudi 29 Décembre 2016

Force Barkhane. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve effectue son premier déplacement à l’étranger en compagnie du ministre de la Défense, Jean-Yves le Drian. Ils sont en visite à N’Djamena au Tchad pour rencontrer les soldats de la force Barkhane, cette force française qui mobilise 4 000 hommes dans 5 pays du Sahel. Elle a été mise en place à la suite de l’intervention Serval, qui a mis en déroute en 2013 les islamistes armés ayant conquis une grande partie du nord du Mali. Le Premier ministre va aussi « exprimer le soutien de la France aux autorités tchadiennes ».

Purge. En Turquie, le procès de la célèbre romancière Asli Erdogan et de l’auteur Necmiye Alpay se poursuit. Elles sont emprisonnées depuis août, lors des purges menées par les autorités turques après le putsch avorté de la mi-juillet, pour avoir collaboré avec un journal pro-kurde. Les procureurs demandent une peine de prison à perpétuité contre neuf collaborateurs de ce journal, Ozgür Gündem, dont Asli Erdogan et Necmiye Alpay. L’appartenance à une « organisation terroriste armée » retenue contre elles est le chef d’accusation le plus grave, passible d’une peine de prison à vie. Leur arrestation avait provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde, relayée par de nombreux artistes, intellectuels et écrivains.

Ski. La Tournée des quatre tremplins débute ce jeudi à Oberstdorf, en Allemagne. C’est l’une des plus importantes compétitions de saut à ski. Elle se déroule tous les ans depuis 1953 sur quatre tremplins différents, deux en Allemagne et deux en Autriche, et a lieu aux alentours du nouvel an.