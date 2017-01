L’actualité en bref de ce Jeudi 19 Janvier 2017

Dernière chance pour convaincre. Les sept candidats de la primaire de la Belle Alliance populaire s’affrontent ce jeudi soir lors d’un ultime débat avant le premier tour dimanche. Les dernières passes d’armes entre Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias seront diffusées sur France 2 et Europe 1. Au menu des discussions : sécurité, justice, finances publiques. Selon le dernier baromètre Ipsos-Le Point , Manuel Valls, avec 35 % d’opinions favorables, se fait rattraper par Arnaud Montebourg (35 % également) et Benoît Hamon (32 %). Le match s’annonce donc très serré !

Arrivée du Vendée Globe. Au terme d’une lutte acharnée avec le Gallois Alex Thomson, le Breton Armel Le Cléac’h qui se maintient en tête de la course depuis quarante-sept jours devrait être sacré vainqueur du Vendée Globe, jeudi, après avoir terminé deux fois deuxième. En fin de journée mercredi, Le Cléac’h a pris un avantage qui pourrait être décisif : il a viré de bord le premier en fin de journée pour amorcer sa descente en ligne droite le long des côtes bretonnes afin de rejoindre les Sables-d’Olonne et l’arrivée. Celle-ci est prévue entre 15 heures et 19 heures, 74 jours après le départ.

Montebourg contre Le Pen. Le délibéré du procès en appel d’Arnaud Montebourg, poursuivi par Jean-Marie Le Pen pour avoir affirmé que l’ancien président du Front national avait fait « l’éloge de la Gestapo », doit être rendu ce jeudi. En première instance, Jean-Marie Le Pen avait été débouté, le tribunal ayant retenu, chose rarissime, « l’exception de vérité ».

Procès des contrats douteux. La justice rend son délibéré dans le procès de l’ancien patron de France Télévisions et du fondateur de la société Bygmalion Bastien Millot, pour favoritisme et recel de favoritisme. Le groupe de télévisions public et la société de communication avaient passé en 2008 et 2009 des contrats qui, selon l’accusation, violent les règles de la commande publique. Le procureur avait requis 6 mois de prison avec sursis contre le premier, quatre mois avec sursis contre le second, et des amendes.