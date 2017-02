La musique aussi efficace que le sexe en cas de coup de blues

On sait, c’est le jour de la déprime pour les célibataires ! C’est le jour où les magasins se remplissent d’idées cadeaux, les restaurants de promotions pour les amoureux, et vous vous sentez déprimés. Pas de panique, on a trouvé la solution pour vous remonter le moral. D’après une étude Ipsos publiée par le site de musique Spotify, la musique est aussi efficace que le sexe.

Selon l’étude, 44% des gens reconnaissent que la musique est un bon stimulant, loin devant la nourriture (33%), le sport (28%) ou même le sexe (19%), mais derrière le café qui reste en tête (46%). Pour réaliser cette étude, cinq pays ont été sondés : la France, la Suède, l’Australie, les Etats-Unis et le Brésil. En France, seuls 13% des sondés préfèrent un câlin à la musique, en cas de blues.



Une étude qui vient en confirmer une autre

L’organisation United Minds avait déjà réalisé une étude similaire pour la marque Sonos, à partir de la question suivante : « Renonceriez-vous au sexe pour la musique ? ». 33% des Français avaient répondu oui et 54% avaient estimé que la musique faisait partie de leur quotidien.

Alors, on sait ce qu’il nous reste à faire en ce jour de Saint-Valentin : écouter de la musique. Coïncidence, les amateurs de musique seraient les plus actifs sexuellement, ce qui est plutôt bon signe. En moyenne, ils seraient 2,8% contre 1,6% pour les non-musiciens. Donc, si vous voulez qu’on vous donne un conseil, faites de la musique, et jouez d’un instrument !

Et pour vous motiver, on vous laisse plonger au coeur de la musique de Radio Top Side.