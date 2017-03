La consommation de radio via internet et mobile

La consommation est en hausse, en effet on sait que les supports numériques sont devenus des objets familier de la vie de tous les jours, et donc ils favorisent l’accès à la radio en ligne. L’accès est plus facile et joue en la faveur des radios disponibles à l’écoute en ligne.

Les jeunes ne sont pas touchés par ce phénomène :

Etonnamment, la radio numérique n’est pas si populaire auprès des jeunes, alors que ce sont eux qui passent le plus de temps sur les Smartphones et autres objets numériques. « Du flux musical en journée et de la libre antenne le soir, ce sont des recettes qui ont fait leur temps et qui n’intéressent plus forcément les jeunes générations.

Musicalement, celles-ci vont plus facilement trouver des choses plus fraîches et plus intéressantes sur YouTube et les plateformes de streaming. Pourquoi se limiter à quelques diffuseurs français qui fonctionnent comme il y a quinze ans, sans trop se remettre en question ? »

Dans le contexte actuelle, les radios tendent plutôt a devenir des marques fortes, présentes sur plusieurs supports. Le futur est dans le podcast : « Des plateformes sont en train de se créer et vont certainement commencer à attirer du monde en 2017 »