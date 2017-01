Jeudi 26 janvier Saint(e) Paule Aujourd’hui: Plus agité sur le quart sud-est.

Aujourd’hui:Plus agité sur le quart sud-est. L’Ardèche en vigilance orange pour la neige et le Vaucluse et la Drôme sont en vigilance orange jusque 10 h ce matin pour pluies verglaçante.

Les conditions continuent de se dégrader sur le sud-est. Les pluies restent faibles et éparses sur le Roussillon et la Cote d’Azur. En revanche, entre l’est du Languedoc, la Provence, le Var jusqu’au sud du Massif Central, les précipitations se renforcent. Elles sont localement orageuses en bord de mer et basse vallée du Rhône. Et la neige tombe en bonne quantité sur les Cévennes dès 400 m le matin, puis au-dessus de 800 m l’après-midi. La couche peut atteindre 40 cm au-dessus de 800/1000 m d’altitude. Progressivement, ce mauvais temps s’étend vers le centre-est, avec dans l’après-midi et soirée, un risque de neige faible ou petites pluies verglaçantes sur l’Auvergne et le Lyonnais. Le vent d’est à sud-est se lève pour atteindre 60 à 80 km/h en rafales sur le littoral provençal, puis sur tout le sud-est jusqu’au relief du Massif Central.

Sur le reste du pays, le soleil domine. La matinée est encore glaciale avec de fortes gelées et quelques grisailles ici et là. Des nappes de nuages bas traînent notamment près des frontières du nord et sur la pointe bretonne et il faut prendre garde aux bancs de brouillard givrant dans les vallées de l’est. Poussés par le vent d’Autan, des nuages bas s’invitent parfois jusqu’en région toulousaine. Le vent de sud à sud-est se lève sur les côtes de Manche et de l’Atlantique. Il approche 70 km/h sur la pointe bretonne. Sur les crêtes des Pyrénées, les rafales sont plus virulentes avec jusqu’à 100 km/h l’après-midi.

Demain matin, les gelées n’épargnent que la bordure méditerranéenne. Dans les terres, il fera souvent -3 à -7 degrés, localement -8 à -10 dans le nord-est. L’après-midi s’annonce plus doux que la veille avec 8 à 11 sur le quart sud-ouest et le pourtour méditerranéen, jusqu’à 13 sur la Côte d’Azur. Il fera 0 à 2 degrés sur la Lorraine et l’Alsace, 3 à 7 degrés ailleurs.