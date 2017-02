Jeudi 02 février Saint(e) Présentation : Prenez votre temps !

Du gris, du gris et encore du gris ! Un peu de nuages le matin, et de plus en plus tout au long de la journée. La dépression va toucher notre région cette nuit avec de fortes pluies. Petite consolation : les températures sont douces pour un mois de février.

Une perturbation active va concerner notre région aujourd’hui, elle va arriver cette nuit. Ce matin, on trouve déjà beaucoup de nuages qui vont s’épaissir au fil des heures y compris sur la Corse. Des nuages vont donner un ciel couvert et des pluies faibles dans les Alpes-Maritimes, d’abord sur les zones à l’Est.

Les températures ce matin sont comprises entre 0 et 11°

Et cet après-midi, encore assez douces pour un mois de février, elles atteindront 8 à 17°.