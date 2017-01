iPhone 8: Apple baptiserait son smartphone iPhone X

Apple garde le silence au sujet de l’iPhone 8. Mais certaines rumeurs évoquent déjà le fait que le mobile porterait un nom très spécial.

Le prochain mobile d’Apple, l’iPhone 8, est très attendu par le public. De nombreuses rumeurs circulent autour de ses différentes fonctionnalités, son apparence, mais également de son nom. Il porterait en effet un nom tout particulier, pour une occasion toute particulière.

L’IPHONE 8 POUR SOUFFLER LES BOUGIES D’APPLE

D’après Timothy Arcuri, un analyste de la société Cowen Company, le nouvel iPhone ne porterait pas un chiffre à la fin de son nom. En effet, selon lui, le smartphone d’Apple ne s’appelerait pas simplement iPhone 8 mais iPhone X. Un chiffre romain tout particulier qui fait référence aux dix ans de l’iPhone. En effet, cela fait déjà une décennie que le smartphone est né ! Un coup de vieux pour un mobile qui se veut toujours à la pointe. Ce n’est pas la première fois qu’Apple baptise ses appareils d’une telle façon. C’est notamment le cas de l’OS X.

Lire aussi Samsung Galaxy S8: enfin les premières images du smartphone ?

Toujours selon Arcuri, l’iPhone X bénéficierait également d’une toute nouvelle technologie. En effet, il pourrait être doté d’un capteur laser permettant d’améliorer la reconnaissance faciale. Ajouté au Touch ID, la fonctionnalité permettrait de reconnaître les humeurs des individus en scannant leurs expressions. En outre, il s’agirait d’un écran OLED d’une diagonale de 5,8″. Récemment, il a même été question d’une certification IP68 pour l’iPhone 8.

PLUSIEURS MODÈLES EN ROUTE

Si l’iPhone 8 est le prochain modèle le plus attendu d’Apple, d’autres gammes sont également à prévoir. Effectivement, on devrait s’attendre à accueillir en 2017 trois modèles. Ainsi, on aurait droit à l’iPhone 7S, l’iPhone 7S Plus et l’iPhone 8 ou iPhone X.

Par ailleurs, certains se sont même mis à rêver d’un iPhone Pro. C’est notamment le cas de Handy Abovergleich, un designer pour le moins créatif. En effet, ce dernier s’est amusé à réaliser le concept de l’iPhone 8 et d’un supposé iPhone 8 Pro d’après toutes les rumeurs circulant au sujet du smartphone d’Apple. Des images qui ont certainement ravi les plus impatients.