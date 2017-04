IIe eRallye Monte-Carlo (25-29 octobre 2017) Une seconde… de choc !

Pour cette 2e édition du eRallye Monte-Carlo, qui est à la compétition routière ce que le Monaco ePrix est au circuit, le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a de nouveau fait preuve de créativité et d’originalité dans son savoir-faire pour offrir aux 50 heureux concurrents autorisés à prendre le départ (40 véhicules électriques / 10 voitures à Hydrogène) une édition 2017 inédite, dont ils devraient se souvenir très longtemps…

Depuis que cette épreuve a pris lieu et place l’an dernier du Rallye Monte-Carlo des Energies Nouvelles et du Rallye Monte-Carlo ZENN (Zero Emission – No Noise) au sein du calendrier du Championnat à Energie Nouvelle et Electrique de la FIA (CENE), l’Automobile Club de Monaco a continué de poursuivre avec conviction son rôle de précurseur et scellé définitivement son engagement dans le secteur des énergies nouvelles et du développement durable.

Réservée aux véhicules 100% Electrique, sans utilisation de prolongateur, 100 % Hydrogène ou Mixtes Electrique/Hydrogène, dotés de 4 roues, immatriculés pour usage routier, d’un minimum de 2 places et de 5 maximum, cette épreuve est très prisée des constructeurs et préparateurs automobiles, venus démontrer pour l’occasion et en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Un véritable défi également, que simples amateurs ou pilotes de notoriété, souhaitent assidument relever, c’est aussi la magie de l’eRallye Monte-Carlo !

Fontainebleau, comme l’an dernier, dans le cadre très idyllique de son château du XIIe siècle, accueillera le départ de cette grande aventure de plus de 1000 kilomètres, dont vous trouverez ci-dessous les grandes lignes :

ETAPE 1 Temps imparti : 26 heures – Recharge électrique et parcours libres

FONTAINEBLEAU Mercredi 25/10/17 : Départ 1er concurrent à 14h00

NEVERS MAGNY-COURS Recharge Hydrogène à partir de 18h00 (Entrée du Circuit International)

ONET LE CHATEAU / RODEZ Jeudi 26/10/17 : Arrivée à 16h00

Parc de recharge Electrique et Hydrogène (Parc Fermé)

ETAPE 2 Temps imparti : 7 heures – Recharge électrique et parcours libres

ONET-LE-CHATEAU / RODEZ Vendredi 27/10/17 : Départ 6h00

ALES Parc de regroupement (Pôle Mécanique) à 13h00

ETAPE 2 (Suite) Temps imparti : 10 heures – Recharge électrique et parcours libres

(Sauf itinéraire imposé par Road Book à proximité des Zones de Régularité)

ALES

Z.R. 1 Circuit Vitesse Pôle Mécanique Alès

Z.R. 2 entre Anduze et Saint-Hippolyte-du-Fort

Z.R. 3 entre Maussane-les-Alpilles et Eyguières

REGION AIX EN PROVENCE Vendredi 27/10/17 : Recharge Hydrogène

Début de neutralisation des concurrents à 23h00

ETAPE 2 (Fin) Temps imparti : 9 heures – Recharge électrique et parcours libres

(Sauf itinéraire imposé par Road Book à proximité des ZR)

REGION AIX EN PROVENCE Samedi 28/10/17 : Fin de Neutralisation des concurrents à 6h00

Z.R. 4 entre Trets et Peyrolles-en-Provence

Z.R. 5 entre Aups et Draguignan

MONACO Samedi 28/10/17 : Arrivée à 15h00

Parc de recharge Electrique et Hydrogène (Parc Fermé – Chapiteau de

Fontvieille)

ETAPE 3 « NUIT DU TURINI » Itinéraire imposé

Samedi 28/10/17 : Départ 1er concurrent à 21h00

devant l’Automobile Club de Monaco

Z.R. 6 entre Sospel et Peïra-Cava

Z.R. 7 entre Peïra-Cava et Sospel

NB : Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés par le Comité d’Organisation de l’ACM

Le déjeuner de Clôture et de Remise des Prix aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 à 12h00.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, MERCI DE CONTACTER :

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO

Marielle KRAEMER ou Frédérique MAINGUY

23, boulevard Albert 1er

MC 98000 MONACO CEDEX

Tél : + 377.93.15.26.00 / Fax : + 377.93.25.80.08

e-mail : nouvelles-energies@acm.mc

site web : www.acm.mc