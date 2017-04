C’est après une première expérience en FM dans les années 80 au sein de Radio Baie du Soleil à Menton

qu’un petit groupe de passionnés à voulut continuer à faire vivre l’esprit de la radio libre en créant le 5 janvier 2004

RADIO TOP SIDE

La première radio numérique de la Cote d’Azur.

Depuis sa création Radio Top Side ne cesse d’innover et de se perfectionner grâce à la motivation de ses créateurs et à la fabuleuse évolution du numérique.

Radio Top Side est à l’origine de rediffusions en direct événements, d’émissions de soirées, principalement sur la Ville de Menton mais aussi sur toute la côte d’azur, Lyon, Paris.

Couvrant, aujourd’hui, le monde entier sur le web et la côte d’azur en RNT (Radio Numérique Terrestre) de Bordighera à St Tropez, Radio Top Side s’adressent à des populations pour lesquelles il est nécessaire de redonner une place prépondérante à la communication de proximité.

A ce jour, Radio Top Side la première radio numérique de la Côte d’Azur tient une grande place parmi ses innovations au partenariat et à la promotion des commerçants, artisans artistes et associations de la ville de Menton et participe concrètement à la liaison entre les villages du haut pays, les villes du bord de mer du département Provence Alpe côte d’azur.

Elle est phase avec les nouvelles tendances et met à disposition des ses auditeurs, des outils de communication, de dialogue, d’échange et de service en restant une véritable passerelle d’informations musicale et culturelle.

Radio Top Side offre la possibilité à de jeunes et talentueux DeeJays de venir mixer leurs sets en direct et reçoit régulièrement ceux qui ont réussit à s’imposer dans le milieu de la nuit lors d’émissions spéciales.

Radio Top Side étant votre radio, la parole vous est donnée sur le tchat et à l’antenne en direct lors des émissions avec la vidéo en direct de nos studios à Menton.

Tout ceci dans un seul et unique but Offrir le Meilleur à ses auditeurs

Vous appréciez car vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à partager l’aventure avec nous en nous soutenant et en nous écoutant

Plongez au cœur de la musique,

Radio Top Side propose un programme pop, dance, house, disco, funk, très varié.

Jérôme Bellini.

Président de l’Ass Nip production / fondateur de Radio Top Side